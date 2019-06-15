بالصور…حجز 120 كغ “زطلة” بأربع ولايات

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود،أمس الجمعة، بكل من عين الدفلى، بشار، تلمسان، ووهران،

من ضبط 120 كيلوغراما من الكيف المعالج، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت .

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست 04 منقبين عن الذهب وحجزت مولدين كهربائيين وثلاث مطارق ضاغطة،

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بخنشلة شخصا وحجزوا بندقية صيد وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى، تم توقيف عشرة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وتبسة .