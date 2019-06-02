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بالصور.. حجز 14278 قرص مهلوس بالطارف

أخبار الجزائر
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بالصور.. حجز 14278 قرص مهلوس بالطارف
بقلم ناصر قلال

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالطارف من توقيف شخصين مشتبه فيهما، مسبوقين قضائيا،

تتراوح أعمارهما ما بين 23 و28 سنة، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ14278 قرص مهلوس من مختلف الأنواع
سلاح أبيض محظور من الصنف السادس “سيف من الحجم الكبير” ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وفق بيان لذات المصالح الأمنية.
حيث وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية وتقديمهما أمام العدالة صدر في حقهما أمر إيداع عن قضية حيازة، تخزين ترويج وبيع المؤثرات
العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي .

المخدرات والأسلحة البيضاء

المخدرات والأسلحة البيضاء


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