بالصور.. حكار يتفقد مشروع مركز تكوين مولودية الجزائر

تفقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، المالك لفريق مولودية الجزائر، توفيق حكار، أمس السبت، مدى تقدم أشغال مركز تكوين الفريق.

وسجل حكار، تواجده بمشروع مركز تكوين مولودية الجزائر، بزرالدة، مرفوقا برئيس مجلس إدارة الفريق، حاج رجم.

كما وقف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على مدى تقدم أشغال المشروع، أين تلقى عدة شروحات من الشركة المكلفة بالإنجاز.

وتلقى توفيق حكار، ضمانات، من مسؤولي الشركة المكلف بالإنجاز، من أجل تسليم المشروع قبل شهر أوت، حسب الصفحة الرسمية للعميد.