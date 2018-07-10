بالصور.. حملة تحسيسية ”أنفو بلاج” بشواطئ وهران

انطلقت اليوم الثلاثاء من شاطئ رأس فالكون ببلدية عين الكرمة بولاية وهران الحملة التحسيسية الكبرى بعنوان ”أنفو بلاج”.

حول الوقاية من الآفات الاجتماعية وحوادث المرور والتسممات الغذائية، حسب ديوان مؤسسات الشباب لولاية وهران منظم التظاهرة.

الحملة التي تشمل اكثر من ستة شواطئ، تهدف إلى توعية المصطافين حول الوقاية من الآفات الاجتماعية، وحوادث المرور والتسممات الغذائية.

وسيتم خلال هذه الحملة، التي تتواصل إلى غاية 30 اوت، تزويد المصطافين بمعلومات صحية.

من أجل تمكينهم من تبني سلوكات إيجابية لحماية صحتهم ومحيطهم، تشرف عليها خلية الإصغاء وصحة الشباب التابعة له.

وتتواصل الحملة التحسيسية يوم 16 جويلية بشاطئ الاندلسيات، و يوم 22 بمرسى الحجاج، و يوم 2 اوت بشاطئ راس فالكون.

ويوم 8 بالاندلسيات، ويوم 15 بشاطئ الرأس الأبيض، ويوم 20 بمرسى الحجاج، ويوم 27 بساحل عين الترك.

على أن يكون الختام يوم 30 اوت بمرسى الحجاج وفق خلية الإعلام بالديوان الولائي لمؤسسات الشباب.