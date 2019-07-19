بالصور.. حملة تحسيسية للحد من إرهاب الطرقات ببومرداس

شارك أمن ولاية بومرداس، في حملة تحسيسية، توعوية، من أجل الحد من حوادث المرور، لفائدة المصطافين ومستعملي الطرقات.

وحسبما أفاد به بيان المديرية الولائية لأمن الولاية، فإنّها شاركت ضمن القافلة التحسيسية المنظمة من طرف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

وذلك مع مختلف الشركاء الفاعلين في الميدان، على مستوى واجهة البحر ببومرداس لغرض استهداف المصطافين ومستمعلي

الطرقات، للحد من الحوادث المرورية تزامنا مع موسم الإصطياف، ومع مقابلة نهائي كأس إفرقيا للأمم، الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره السنيغالي.

كما حثت الحملة التحسيسية المناصرين بعدم إستمعال المناورات الخطيرة وتجنب السرعة المفرطة خاصة على مستوى المناطق الحضرية، من أجل غرس ثقافة أمنية مرورية. مما ذكر ذات المصدر.

وقد قام إطارات الأمن الولائي بتقديم نصائح وإرشادات أمنية مرورية، بالإضافة إلى توزيع مطويات على فئة سواق المركبات والراجلين.