بالصور.. دورة تكوينية لفائدة 700 صحفي في مجال البيئة

أشرفت اليوم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي رفقة وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة على انطلاق الدورة التكوينية لفائدة 700 صحفي من مختلف الوسائل الإعلامية.

وأضافت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنه”إيمانا مني شخصيا وقناعة وحرصا من كل إطارات القطاع”.

“أن أنجع الطرق للحفاظ على البيئة هو الإستثمار في الإنسان، ولهذا أولينا أهمية بالغة في وضع برنامج تكويني ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والطاقات المتجددة”.

“الذي يشمل العديد من الشركاء من مختلف القطاعات ويهدف الى توسيع المقاربة البيئية لتأخذ حظها من الاهتمام والبرامج”.