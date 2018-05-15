إليكم صور الزاوية من الداخل:
سخرت المديرية الولائية لأمن ولاية البليدة،ما يفوق الـ 3 ألاف شرطي،لتأمين الأحياء والأسواق الولائية خلال رمضان.
وتشير التصريحات التي أدلى بها مراقب الشرطة محمد شاكور رئيس أمن…
أكّد والي ولاية المسيلة حاج مقداد موافقة وزارة النقل رسميا على تجسيد مشروع ازدواجية الطّريق الوطني رقم 60 .
وحسب مصادر النهارفإنّ تجسيد مشروع الطريق في…
تمكن عناصر الدرك الوطني لولاية أم البواقي، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة تضم 21 شخصا، مختصة في التهريب الدولي للسيارات وتزير وثائقها بعين مليلة.
وحسب…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)