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بالصور: شاهدوا جمال زاوية عبد اللطيف بلقايد من الداخل

أخبار الجزائر
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بالصور: شاهدوا جمال زاوية عبد اللطيف بلقايد من الداخل
بقلم أسماء.ع

يقوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، بتدشين زاوية عبد اللطيف بلقايد، في تيقصراين بالعاصمة.

إليكم صور الزاوية من الداخل:

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