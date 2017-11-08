بالصور.. سعودي يُنقذ رضيعة من الوأد

في حادثة إنسانية من نوعها، أقدم سعودي على إنقاذ رضيعة كانت مدفونة حية تحت التراب

بينما كان يتنزه بمنطقة برية غرب تبالة بيشة في منطقة عسير .

وانقد الشخص الرضيعة بعد أنّ سمع صوتا يخرج من داخل حفرة مغطاة.



من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الصحة في المنمطقة عبد الله الغامدي، أنّ مركز شرطة تبالة

طلب من مستشفى المدينة إسعاف رضيعة كانت مغطاة بالتراب وجدت في منطقة برية غرب تبالة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن الغامدي، أنّ فرقة الإسعاف والشرطة خرجت وأحضرت الطفلة إلى المستشفى

ليتبين أنّ الرضيعة حديثة الولادة بها علامات البصمة على قدميها وكانت مغطاة بالتراب.

موضحا، أنه تم إسعاف الرضيعة، وهي بحالة صحية جيدة، مشيرا أنه تم تحويلها إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبد الله.



واتبع المتحدث قائلا، أنّ الرضيعة لم تولد بمستشفى تبالة ولا وجود لمعلومات عن مكان ولادتها.

وقال أنّ السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن قضية هذه الرضيعة.