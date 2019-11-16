بالصور.. سلطة الإنتخابات ومدراء الوسائل الاعلامية في دقيقة صمت على روح الفقيد “علي فضيل”

نظم مدراء الوسائل الإعلامية وممثليها، الموقعون على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية لوسائل الإعلام، دقيقة صمت على روح المرحوم رئيس مجمع الشروق “علي فضيل”.

وقد ترحم رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، والحاضرون من مدراء الوسائل الاعلامية وممثليها على روح فقيد الساحة الاعلامية، علي فضيل، والذي وافته المنية 24 أكتوبر الماضي.

وقد حضر المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، ورئيس تحرير القناة، محمد عصماني، لدعوة السلطة المستقلة للانتخابات، للتوقيع على ميثاق اخلاقيات الممارسات الانتخابية لوسائل الاعلام.