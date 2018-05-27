زار نجم المنتخب الوطني، العربي هلال سوداني، أمس السبت، الأطفال المرضى بمستشفى الشلف، مستغلا تواجده في الجزائر للمشاركة في التربص المقبل للخضر.

وبخصوص هذه المبادرة، صرح سوداني، لتلفزيون “النهار”: “أردت إستغلال تواجدي بالجزائر، لزيارة هؤلاء الأطفال، وهذا واجب علينا”.

وأضاف: “منذ مدة كنت أرغب في القيام بهذه الزيارة، لكن الوقت لم يسمح بذلك، وشيء جميل أن نستغل شهر رمضان، للقيام بالأعمال الخيرية”

وتابع: “هذه الزيارة، هي بداية فقط، لدي مشروع خيري أتمنى تجسيده في القريب العاجل، الهدف منه مساعدة المرضى والمحتاجين”.

وتركت هذه الزيارة انطباعا رائعا لدى الأطفال المرضى، الذين استغلو الفرصة، لأخد صور تذكارية مع نجم المنتخب الوطني.