تمكن فريق إتحاد العاصمة من قطع تأشيرة التأهل إلى الدور الـ 16 من كأس الجمهورية بصعوبة، بعد فوزه أمام فريق أمل الفيرم الناشط في القسم الشرفي لولاية الشلف.

وفاز فريق سوسطارة بنتيجة 1-0 سجله المدافع الأيمن محمد ربيع مفتاح في الدقيقة الـ 45+1 عن طريق مخالفة مباشرة.

ودخل فريق سوسطارة اللقاء منقوصا من خدمات عدة لاعبين بعدما فضل المدرب الفرانكو جزائري “ميلود حمدي” إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يسبق لهم المشاركة من قبل.

ويواجه فريق سوسطارة في الدور الـ16 نظيره شباب قسنطينة المتأهل بدوره على حساب نصر جسين داي.