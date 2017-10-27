بالصور .. سيلا 2017 معرض لـ”السالفي” و”التحواس”

عرف اليوم الثاني من معرض الكتاب الدولي في طبعته 22 إقبال كبير من المواطنين خاصة تزامنه مع يوم راحة الجزائريين.

زيارة المواطنين لمعرض الكتاب لم تكن للكتاب بل كانت للإستجمام وإلتقاط صور “السالفي”، مع الجو الخريفي المشمس.

وشهدت دور النشر المشاركة في المعرض إقبالا محتشما من المواطنين المهتمين بالقراءة، فكانت فأغلبها خالية تنتظر من يزورها.

لا تجد سوى شخص أو إثنين من يتصفح الكتب لمعرفة محتواها أو إبدائهم إهتماما بالعناوين المعروضة.

وتجد أروقة المعرض مملوءة بالشباب الذين يلتقطون الصور مع واجهات دور النشر وبعض الشخصيات المعروفة التي زارت المعرض اليوم.

وما يلفت الإنتباه في معرض الكتاب هو الجموع الغفيرة التي إغتنمت الفرصة للإستجمام في الساحات الخارجية للمعرض.

والعائلات التي افترشت الأرض لتناول المأكولات والمثلجات خارج قاعات العرض أكثر من المتواجدين داخل أروقة المعرض من المهتمين بالقراءة.