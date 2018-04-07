قام الأمن الوطني بولاية الوادي، بإجهاض محاولة تفجير مستشفى بقارورات الغاز، مع وقوع إصابتين وسط رجال الأمن.

وحسب معلومات تحوز عليها “النهار”، فإن الشاب يعيش ظروفا مزرية، جعلته يقدم على محاولة تفجير مستشفى، بقارورات الغاز، الموجودة بداخله.

ويبلغ الشاب من العمر 24 سنة، وهو أب لطفل.

وحسب مصادر “النهار”، فقد حبس الشاب نفسه وسط قارورات الغاز الموجودة بالمستشفى، وهو يحمل سلاحا أبيضا.

كما أنه حاول تفجير المكان، ما جعل تدخل قوات الأمن لإحاطة المكان، وغلق كل الأبواب المستشفى

وبعد عملية تفاوض قام بها الأمن باحترافية، أنقذ رجال الأمن المستشفى من الإنفجار، ولتفادي الخسائر المادية والبشرية.

وتم إخراج الشاب وسط مناوشات، أدت إلى وقوع إصابتين وسط رجال الأمن بعد تعرضهما لطعنات بخنجر الشاب.

هذا وتم تطويق المكان بوحدات الأمن المكثفة، إضافة إلى حضور وحدات الإطفاء وأعوان الحماية المدنية.