بالصور.. شعال يبشار التحضير للموسم المقبل مع ناديه الجديد النجمة

باشر الحارس الدولي الجزائري فريد شعال، تحضيراته الصيفية مع ناديه الجديد النجمة السعودي، تحسبا للموسم المقبل.

وشنرت غدارة نادي النجمة السعودي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صور لشعال، في اول حصة تدريبية له مع الفريق.

كما أرفق مسؤولي النادي السعودي هذه الصور، بتغريدة جاء فيها: “الحضور الاول فريد.. للفريد شعال”.

يذكر أن فريد شعال، انتقل في الميركاتو الصيفي الجاري، إلى نادي النجمة، الناشط في الدرجة الثانية السعودية، لخوض أول تجربة احترافية في مشواره.