بالصور.. شفاء 7 أشخاص من وباء كورونا وخرجهم من مستشفى سيدي بلعباس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور.. شفاء 7 أشخاص من وباء كورونا وخرجهم من مستشفى سيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

خرج 7 اشخاص من مستشفى الشهيد دحماني سليمان اليوم بعد شفائهم من وباء كورونا وسط  فرحة  كبيرة.

فيما سيغادر أربع متعافين من وباء كورونا مصلحة العزل الصحي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية دحماني سليمان بسيدي بلعباس  بالاضافة الى  شاب البالغ من العمر 29 سنة، الذي سجلت لديه أول حالة بالولاية  بعد عودته من إسبانيا و عائلة اخرى شفيت تماما ليصبح العدد سبع اشخاص

كلهم خضعوا لبروتوكول العلاج بدواء الكلوروكين، منذ إجلائهم للمصلحة.

الأشخاص السبعة غادروا المصلحة، بعدما أكدت التحاليل الطبية التي أجريت لهم في مرتين أنهم تعافوا من الوباء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=806380

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com