خرج 7 اشخاص من مستشفى الشهيد دحماني سليمان اليوم بعد شفائهم من وباء كورونا وسط فرحة كبيرة.

فيما سيغادر أربع متعافين من وباء كورونا مصلحة العزل الصحي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية دحماني سليمان بسيدي بلعباس بالاضافة الى شاب البالغ من العمر 29 سنة، الذي سجلت لديه أول حالة بالولاية بعد عودته من إسبانيا و عائلة اخرى شفيت تماما ليصبح العدد سبع اشخاص

كلهم خضعوا لبروتوكول العلاج بدواء الكلوروكين، منذ إجلائهم للمصلحة.

الأشخاص السبعة غادروا المصلحة، بعدما أكدت التحاليل الطبية التي أجريت لهم في مرتين أنهم تعافوا من الوباء.