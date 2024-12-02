بالصور.. صادي يقف على ظروف إقامة رياضيي النخبة

وقف وزير الرياضة، وليد صادي، على ظروف إقامة رياضيي النخبة، وذلك، في زيارة فجائية، قادته مساء أمس الأحد، إلى المركز الوطني لتجمع وتحضير مواهب النخبة الرياضية بالسويدانية بالعاصمة.

وحسب بيان نشرته اليوم وزارة الرياضة، فإن الوزير صادي، تنقل إلى مركز السويدانية، قصد الوقوف على ظروف إقامة رياضيي النخبة، وكذا الاطلاع على مختلف مرافق المركز.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير - حسب ذات المصدر – تعليمات بضرورة توفير كل الظروف والوسائل، لضمان الاستقبال الجيد لرياضيي النخبة.

إلى جانب إنجاح كل التجمعات والتظاهرات الرياضية التي تقام بالمركز، بما يسمح للرياضيين من التحضير الجيد وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

كما أوصى صادي، بضرورة الحرص على ضمان حسن استغلال وتسيير هياكل المنشأة وصيانتها المنتظمة. وتكثيف تنظيم الندوات واللقاءات والتربصات التي تعالج مواضيعها مختلف الأنشطة، المتعلقة بترقية التربية البدنية والرياضية. لاسيما في إطار علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنشآت الخاصة الوطنية والدولية المماثلة.