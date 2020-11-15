بالصور: طائرتان عسكريتان تحملان مساعدات انسانية تقدر بـ60 طن الى الصحراء الغربية

تم اليوم الأحد شحن 60 طن من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية على متن طائرتين عسكريتين للقوات الجوية الجزائرية. وذلك في اطار العمليات التضامنية بين الجزائر والشعب الصحراوي، لنقل مساعدات انسانية لفائدة الشعب الصحراوي. انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك بإتجاه مطار تيندوف وهذا يوم الإثنين 16 نوفمبر.

وأشرف على عملية الشحن كل من رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيليس، وبحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر السيد عبد القادر طالب عمر.

بالإضافة الى ممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر أوغوستينوا مولاس وصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية.