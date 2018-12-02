بالصور.. طمار يسلم عقود ملكية سكنات LPP للمستفيدين المقيمين بأمريكا

قام وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بتسليم عقود ملكية سكنات الترقوي للمستفيدين المقيمين بأمريكا.

وحسب ما أوردته وزارة السكن، اليوم الأحد، ففي إطار مواصلة سلسلة اللقاءات مع الجالية المقيمة بالخارج،

قام الوزير بتسليم أوامر الدفع لفائدة المسجلين المقيمين بأمريكا، والذين اختاروا مواقعهم بهذه الصيغة من السكنات.

ويكمن الهدف من هذا، في تمكينهم من الإستفادة من سكن ترقوي عمومي، وإمكانية الإستثمار من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة.

وقد أشرف وزير السكن، رفقة وزير العمل، مراد زمالي، على لقاء مع الجالية المقيمة بالولايات المتحدة على مستوى مقر القنصلية العامة للجزائر بنيويورك.

وعرض الوزير مختلف التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر.

ومن بينها، منح الفرصة للمكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي المستقرين بالولايات المتحدة، وكذا أولئك الراغبين في التسجيل في هذه الصيغة، من أجل الإطلاع على مختلف البرامج المقترحة.

و من أجل ضمان تعميم أحسن لهذه الصيغة، تم في هذا اللقاء عقد محاضرة بتقنية الفيديو عن بعد.

وهذا من أجل تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات الأمريكية البعيدة عن نيويورك كمشيقان و شمال كاليفورنيا و سان فرانسيسكو من المشاركة في هذا الحوار.