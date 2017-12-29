بالصور.. ظبط قرابة 7 قناطير من الكيف ببشار

ضبط عناصر الجيش، اليوم الجمعة، بمنطقة بني ونيف بولاية بشار، كمية من الكيف تُقدر بـ 6.73 قنطارا

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، أوقف عناصر الدرك بتلمسان باروني مخدرات

عثرت بحوزتهما على3 كلغ من الكيف المعالج.

واضاف ذات البيان، أن عناصر الجيش أوقفت ببرج باجي مختار وعين قزام 12 مهربا .

وأسفرت العملية عن حجز 6 شاحنات ومركبيتين رباعيتي الدفع و11.05 طنا من المواد الغذائية وأغراض أخرى.

وفي ذات السياق، تم ضبط 6636 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة

كما أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس، تبسة ، الطارف5 محاولات تهريب أزيد من 13262 لترا من الوقود.

في حين تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبرج باجي مختار.