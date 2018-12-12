بالصور… عائلة من وهران ترزق بأربع توائم في صحة جيدة

منال، ملاك، نجاح ودعاء.. أربع توائم رزقت بهم عائلة من وهران، حيث ولدوا بمستشفى بن زرجب الجامعي في عملية قيصرية ناجحة.

شارك عملية ازدياد التوائم، طاقم طبي متخصص بعد متابعة صحية دقيقة لحالة الأم لشهرين متتاليين بمصلحة الولادة والأمومة التابعة لذات المؤسسة الاستشفائية.

فبعد 32 أسبوعا من الحمل، تم إقرار من طرف الطاقم الطبي إجراء العملية القيصرية، للأم حرصا على سلامتها وسلامة التوائم بعد اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة من قبل الفريق الطبي لإنجاح مثل هذه الولادات النادرة.

والد التوائم الأربعة، عامل نظافة بقدر سعادته لكنه عبر عن بعض القلق والخوف كونه يقطن بحي فوضوي قصديري بمنطقة الحاسي بوهران.

المأوى غير الملائم لرعاية التوائم الأربعة، خصوصا ونحن في عز الشتاء حيث طالب الجهات المسؤولة مده ييد المساعدة خصوصا لتوفير له وأبنائه السبعة مسكنا لائقا والذي يبقى انشغاله الوحيد حاليا.