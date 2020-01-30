بالصور: والي غرداية يستقبل السفير الأمريكي

استقبل عز الدين المشري والي ولاية غرداية السفير الأمريكي جون ديسروشي رفقة وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر نشاط يسجله على رأس الولاية.

عز الدين المشري خلال الجلسة كان مرفوق بكل من الوالي الجديد عمراني بوعلام الذي سيقوم بتسلم مهامه على رأس الولاية يوم السبت القادم الي جانب مدير الشؤون الدينية عبد القادر الأمير.

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المشترك بالولاية بين أرباب العمل من البلدين الي جانب تقديم عرض حول استتباب الأمن بالمنطقة و التلاحم الاجتماعي بعها أين أعجب السفير الأمريكي بنشاط ائمة المساجد و الجهود المبذولة في ذلك.

كما وعد السفير الأمريكي بالعودة مجددا رفقة عدد من أرباب العمل لأجل تسجيل استثمارات مشتركة.