بالصور.. عندما يلتقى خسوف القمر مع منارة مسجد الجزائر الأعظم

اهتمام الجزائريين بظاهرة الخسوف اليوم ولد تنافس في نشر صور الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت الأماكن التي التقطت منها صور القمر وهو في أوج الظاهرة.

فمنهم من التقط صور من مقام الشهيد بأعالي العاصمة، ومنهم من التقطها بمنتجع صابلات بالقرب من البحر.

وكانت أحسن صورة إلتقطت للخسوف بالعاصمة هي التي التقاطها الزملاء في النهار اون لاين .

حيث زاوجت الصورة بين تحفة ربانية هي الخسوف، وتحفة معمارية ورمز من رموز المعمار بالجزائر.

فكانت الصورة الأحسن هي الصورة التي نشرتها صفحة النهار على الفايسبوك للقمر بالقرب من منارة مسجد الجزتئر الأعظم.