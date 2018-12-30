بالصور.. غنية الدالية تجري مباحاثات مع سفير الإتحاد الأروبي

الوطني
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بالصور.. غنية الدالية تجري مباحاثات مع سفير الإتحاد الأروبي
بقلم نويس عبد الجلال

إستقبلت وزيرة التضامن الوطني، غنية الدالية، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أوروك.

وقد تبادل الطرفان أطراف الحديث حول مشاريع الشراكة المبرمة بين وزارة التضامن الوطني والإتحاد الأوروبي.

 على غرار برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والنشاطات الإجتماعية في شمال غرب الجزائر، وكذا مشروع مساعدة إدماج الأشخاص المعاقين في عالم الشغل.

كما إتفقا الطرفان، على ضرورة تسريع تجسيد المشاريع على أرض الميدان.

وأبرزت غنية الدالية أهمية البرنامجين، مشيرة إلى جهود الوزارة في توفير الآليات سواء على المستوى المركزي أو المحلي من أجل تجسيد أمثل للمشاريع.


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