بالصور.. “غولام” يقود “نابولي” لهزم “الريدز” وديا بثلاثية !!

فاز أمسية اليوم الأحد فريق “نابولي” الإيطالي في مباراة ودية على “ليفربول” الإنجليزي بثلاثية دون رد.

وشارك الظهير الأيسر الجزائري “فوزي غولام” مع بداية المرحلة الثانية مكان زميله “ماريو روي” باصما على أداء في المستوى.

ونشر “غولام” بعض الصور الخاصة به من المباراة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق لاعب المنتخب الوطني الذي لم يُشارك في “الكان” الصور بعبارة:”أحسنتم”.