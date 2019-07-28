بالصور.. “غولام” يقود “نابولي” لهزم “الريدز” وديا بثلاثية !!

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. “غولام” يقود “نابولي” لهزم “الريدز” وديا بثلاثية !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

فاز أمسية اليوم الأحد فريق “نابولي” الإيطالي في مباراة ودية على “ليفربول” الإنجليزي بثلاثية دون رد.

وشارك الظهير الأيسر الجزائري “فوزي غولام” مع بداية المرحلة الثانية مكان زميله “ماريو روي” باصما على أداء في المستوى.

ونشر “غولام” بعض الصور الخاصة به من المباراة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق لاعب المنتخب الوطني الذي لم يُشارك في “الكان” الصور بعبارة:”أحسنتم”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com