بالصور.. فرنسا تُذل كرواتيا وتُتوج بالمونديال للمرة الثانية في تاريخها

حقق المنتخب الفرنسي أمسية اليوم الأحد لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الكرواتي في نهائي مونديال روسيا 2018 على برباعية لهدفين.

تقدم المنتخب الفرنسي عبر ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة ال18 بالخطأ في مرماه في حين عدل الكروات في الدقيقة ال28 عن طريق إيفان بيريسيتش.

وأضاف الديوك ثلاثية كاملة عبر أنطوان غريزمان بضربة جزاء في الدقيقة ال39 وبول بوغبا في الدقيقة ال59 وكيليان مبابي في الدقيقة ال65.

وقلص ماريو ماندزوكيتش النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة ال69 في النهائي الذي إحتضنه ملعب “لوجنيكي” بالعاصمة الروسية “موسكو”.