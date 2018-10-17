بالصور.. فيضانات بتبسة تتسبب في سقوط جسور

شهدت ولاية تبسة خاصة بلدية بئر العاتر اضطراب الجوي تسبب في فيضانات، تدخلت اثرها وحدات الحماية المدنية بالولاية.

مسجلة عدة تدخلات متفرقة منذ حوالي الساعة 06سا:00د صباحا اليوم الأربعاء.

والعملية لازالت متواصلة في عدة مناطق متفرقة، حيث تم تسجيل امتصاص مياه من حوالي 70 منزل غمرتها مياه ببئر العاتر.

كما تم امتصاص مياه أمطار من حوالي 10 مؤسسات تعليمية ومن مؤسسات عمومية ومحطة وقود من محلات تجارية بئر العاتر.

كما تم امتصاص مياه من عدة منازل ومتوسطة بحي المركب الرياضي بالعقلة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لأجل انقاذ وامتصاص مياه من داخل مجموعة من السكنات محاصرة بسيول الأمطار.

وتم امتصاص مياه أمطار من داخل مجمع سكني برزقال بالماء الأبيض.

وفي العمليات تم إخراج أشخاص كانوا عالقين على متن سيارتين بواد بئر العاتر.

تم حوالي الساعة 07سا:45د اخراج حافلة عالقة بالوحل خاصة بالنقل المدرسي بالحويجبات،الحافلة كان على متنها 12 تلميذ.

وتم إجراء عدة حراسات امنية لعدة طرق وطرق رئيسية

كما تم إنقاذ شابين اعمارهما 20و26 سنة كانا عالقين بمجرى واد بالماء الأبيض.

وتم إخراج سيارة عالقة بواد جبار بدوار المرموثية، وسيارتين عالقتين بالوحل على متنهما أشخاص بالحوبجبات.

وتواصل مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة عمليات التدخل لازالت متواصلة.