تلقى سفيان فيغولي لاعب “غلطة سراي” أول بطاقة حمراء له هذا الموسم مع فريقه في مباراة أمس ضد “طرابزون سبور”.

طرد فيغولي كان بسبب دخوله في شجار مع لاعب الخصم الذي كاد أن ينهي مسيرة زميله في الفريق بعد تدخل خشن.

وكان نادي غلطة سراي قد تكبد أول خسارة له في الدوري التركي هذا الموسم بعد مرور 10 جولات.

وحسب الصحافة التركية فإن فيغولي مهدد بالغياب لأكثر من مباراة بسبب فعلته.