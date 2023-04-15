بالصور.. قدامى شبيبة القبائل في زيارة تحفيزية للاعبين قبل الموعد الهام

قام عدد من قدامى شبيبة القبائل بزيارة اللاعبين لتحفيزهم في التركيز على مهمتهم الجديد في إنقاذ شبيبة القبائل في البطولة.

كما حفزّ كل من نور الدين دريوش، لوناس قواوي، زيان اسعد، رحيم مفتاح، رحيم مفتاح، رابح خديم والبقية اللاعبين في التدريبات من أجل التألق على المستوى القاري خلال مواجهة الترجي التونسي في المباراة المقبلة.

كما شكر المدرب ميلود حمدي والقائد بدر الدين سوياد اللاعبين القدامى على خطوتهم اتجاه الكتيبة الحالية، حيث أكدوا جاهزيتهم للقيام بواجبهم على أتم وجه.

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