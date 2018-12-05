بالصور.. قيطويني يشارك بفيينا في إجتماعات أوبك

يشارك الاجتماع الثاني عشر لجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن اتفاقية أوبك و شركائها من خارج المنظمة التي انطلقت مساء اليوم بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويشارك وزير الطاقة مصطفى قيطيوني في اجتماعات أوبك، حّيث سيتم تقييم ومتابعة تطورات سوق النفط العالمية.

بالإضافة إلى هذا الاجتماع الثاني عشر للجنة سيشارك قيطوني في المؤتمر الوزاري ال175 للدول الأعضاء في منظمة أوبك الذي سيعقد غدا الخميس.

وستتطرق هذه الندوة الوزارية خصوصا لتقرير و توصيات اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اتفاق اوبك -خارج اوبك.

المكلفة بمراقبة الامتثال لمستويات خفض الإنتاج، حسب ما جاء في بيان التعاون المبرم في فيينا نوفمبر 2017 بين الدول الاعضاء في اوبك والمنتجين خارجها.

بالإضافة الى ذلك سيعكف المشاركون في الندوة على تحليل تطورات أسواق النفط منذ الاجتماع الأخير المنعقد في جوان 2018.

إضافة إلى تحليل آفاق سوق النفط لسنة 2019.

كما سيشارك السيد قيطوني يوم 7 ديسمبر في الاجتماع الوزاري الخامس لدول الاوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في بيان التعاون أوبك- خارج أوبك.