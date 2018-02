بالصور.. كأس العالم تصل دبي وبرج خليفة يكتسي حٌلّة مونديال 2018

وزيّن البرج بأضواء لامعة مع صورة عملاقة لكأس العالم لدى وصوله خلال رحلته المقررة حول العالم قبل الوصول إلى العاصمة الروسية، موسكو.

ومر الكأس بعدة محطات عربية، منها مدينة رام الله الفلسطينية، والعاصمة الأردنية، عمان، كما انه من المرتقب أن يزور العاصمة السودانية، الخرطوم.

وينطلق المونديال في 14 جوان المقبل، بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ونظيره الروسي، وسيسدل الستار عليها في 15 جويلية.

The FIFA World Cup @TrophyTour has landed in #Dubai and made it to the world’s tallest tower with @DubaiSC! #BurjKhalifa pic.twitter.com/De3Ltxlihm

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) February 21, 2018