بالصور.. كأس العالم تصل دبي وبرج خليفة يكتسي حٌلّة مونديال 2018

حلّت أمسية الأربعاء الكأس العالمية بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وإكتسى برج خليفة بشعار كأس العالم 2018 بروسيا.

وزيّن البرج بأضواء لامعة مع صورة عملاقة لكأس العالم لدى وصوله خلال رحلته المقررة حول العالم قبل الوصول إلى العاصمة الروسية، موسكو.

ومر الكأس بعدة محطات عربية، منها مدينة رام الله الفلسطينية، والعاصمة الأردنية، عمان، كما انه من المرتقب أن يزور العاصمة السودانية، الخرطوم.

وينطلق المونديال في 14 جوان المقبل، بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ونظيره الروسي، وسيسدل الستار عليها في 15 جويلية.