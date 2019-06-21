بالصور..كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بأقصى الجنوب

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، مخبأ للأسلحة والذخيرة

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، فإن هذا المخبأ يحتوي على: بندقية رشاشة من نوع FMDP، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف

بالإضافة إلى بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، قاعدتي إطلاق صواريخ عيار 107 ملم،87 قذيفة هاون عيار 82 ملم، و06 قذائف RPG-2

ناهيك عن 11 صمامة من مختلف العيارات، 06 حشوات دافعة، وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ2496 طلقة.

من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، ولاية باتنة،

ثلاثة مخابئ للإرهابيين وسبع قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى، يضيف المصدر ذاته .

تأتي مثل هذه النتائج النوعية لتؤكد على فعالية ونجاعة مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين وحماية كافة التراب الوطني من مختلف الآفات والتهديدات.