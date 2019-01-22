بالصور.. كعوان يلتقى لؤي عيسى السفير الفلسطيني في الجزائر

أكد وزير الاتصال، جمال كعوان، اليوم بالعاصمة، دعم الجزائر اللامشروط للشعب الفلسطيني وأهمية نقل نضال الفلسطينيين النبيل عبر وسائل الإعلام.

وزير الاتصال لدى استقباله السفير الفلسطيني، لؤي عيسى، ذكر بدعم الجزائر اللامشروط للشعب الفلسطيني.

وأهمية نقل نضال الفلسطينيين النبيل في رام الله و الضفة الغربية وغزة.

عبر وسائل الإعلام قصد المطالبة بحقه في إقامة دولة فلسطينية حرة و مستقلة عاصمتها القدس.

وتطرق الطرفان إلى الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية برام الله وغزة و القدس المحتلة.

ومختلف أشكال النضال السلمي الذي يخوضه الفلسطينيون بشكل يومي إضافة إلى المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي.

كماثمن السفير الفلسطيني الالتزام الدائم والثابت للجزائر لصالح القضية الفلسطينية.

مذكرا بنضال الشعب الجزائري من اجل التحرر الذي كان ويبقى بالنسبة للمحاربين والمناضلين الفلسطينيين مصدر إلهامهم وسندا مرجعيا لهم.

واتفق الطرفان بتفعيل السبل والوسائل من ناحية الاعلام والاتصال قصد إحباط المؤامرة الاعلامية الرامية إلى إخفاء معاناة الشعب الفلسطيني.