بالصور..”كناك” تُنظم دورات تكوينية التحسيسية في مجال المقاولاتية بتندوف

تشهد وكالة “كناك “تندوف اقبالا معتبرا من طرف الشباب الراغبين من الاستفادة من الدورات التكوينية التحسيسية في مجال المقاولاتية، والتي تنظم شهريا من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة تندوف.

بحيث تّم تنظيم حوالي8 دورات استهدفت أزيد من200 شابا بمقر الوكالة الجديد الدورات، والتي يسهر على تنظيمها اطارات الصندوق وأساتذة مكونين.

كما صرح المكلف بالاستقبال “عمار تواقين” بأن الدورة تهدف على زرع ثقافة المقاولاتية وتسيير المؤسسات المصغرة لدى الشباب البطال حاملي الشهادات البالغين من العمر 30-55 سنة .

وذلك بتقديم برنامج ثري يهدف بالرقي وزرع ثقافة وروح التسيير الجيد للمؤسسة لدى الشباب ومساعدتهم على المشاركة في الحركية الإقتصادية والتنموية .

كما نوّه المتحدث، عن أهمية هاته الدورة التكوينية أمام الشباب الجامعي الذي يريد فتح مؤسسة صغيرة، والغوص في غمار خلق مؤسسات حقيقية من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي والوطني،.

حيث أكّد جل المشاركين في الدورة التكوينية على استعدادهم التام في خلق مؤسسات صغيرة عبر مختلف التخصصات والمجالات،

وكذا مسايرة التطور والتكنولوجية العصرية في استحداث مناصب شغل دائمة.