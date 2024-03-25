بالصور.. لاعبو الخضر يجرون أخر حصة تدريبية استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا

أجرى لاعبو الخضر آخر حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى استعدادا لمواجهة جنوب إفريقية في الدورة الدولية الودية التي تحتضتنها الجزائر.

وعرفت الحصة التدريبية غياب غويري و بن سبعيني إلى جانب بوداوي و بن ناصر ، بداعي الإصابات التي يعانون منها، باستثناء غويري الذي غادر تربص المنتخب الوطني لأسباب عائلية.

كما أجرى لاعبو الخضر التدريبات للمباراة الودية التي ستجري غدا بملعب نيلسون مانديلا وسط أجواء رائعة ومعنويات مترفعة تحت انظار المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.