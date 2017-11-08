بالصور.. ماجر يبدأ العمل الجاد

بدأ الناخب الوطني رابح ماجر العمل الجاد أمس الثلاثاء أين برمج حصتين تدريبيتين للاعبين في الفترة الصباحية و المسائية أيضا.

لاعبو الخضر شاركوا في حصة تقوية العضلات وبعض التمارين الخفيفة تحت قيادة “مزيان إيغيل” بالإضافة الى لعب مباريات مصغرة مع إعفاء براهيمي وبن طالب من المباراة بسبب الإرهاق.

وفي الحصة المسائية، أشرف”جمال مناد” على عملية إحماء اللاعبين وقيامهم ببعض التمارين قبل ان ينتهي التدريب بمباراة تطبيقية بحضور زين الدين فرحات الذي دخل تربص الخضر يوم أمس.

في نفس السياق، ستكون كتيبة الخضر متكملة الصفوف بداية من صبيحة اليوم الأربعاء بحضور لاعبي وفاق سطيف وحارس شباب بلوزداد، بالإضافة الى “رؤوف بن غيث” الذي فقد والده منذ يومين.