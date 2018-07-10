بالصور..”مبولحي” يُبهر في هولندا بتصديات عالمية!

يواصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، تحضيراته الجدية رفقة ناديه “الإتفاق” إستعدادا للموسم الداخل من “دوري عبد اللطيف جميل” السعودي.

وظهر “الرايس” حسب الصور الواردة من تربص فريقه في “هولندا” في لياقة مُحترمة، مما يعد بالكثير أسابيع قبل إنطلاق الموسم.

وأبهر الحارس المُتألق، الجميع بتصديات عالمية خلال مُباراة تطبيقية جمعت عناصر “الإتي”، مؤكدا بأنه لم يفقد مُستواه بعد العُطلة الصيفية

وسيعود، رايس مبولحي للمُنافسة الرسمية، بداية شهر أوت الداخل، مما سيسمح له بالإستعداد جيدا قبل العودة لصفوف المنتخب الوطني مُستقبلا.