بالصور.. محرز وبراهيمي و”الموضة” بالعبرية!

ظهر الثنائي الدولي الجزائري، رياض محرز وياسين براهيمي وهما بصدد إلتقاط صور إشهارية لشركة الألبسة الفرنسية “H’echbone” الشهيرة بعلامتها “العبرية”.

وإرتدى نجم “ليستر سيتي” الإنجليزي سُترة، من الجلد الإصطناعي مُضاف إليها نسبة من الجلد الأصلي، وبلون أسود إستعدادا لشتاء 2018.

ومن جهته، فإن صانع ألعاب “بورتو” ظهر بستُرة بألوان “عسكرية”، وهي نفس الحُلة التي إرتادها نجم “باريس سان جيرمان”، كيمبامبي.

وتم “H’echbone” تأسيسها من طرف المُسلم “سليمان كاميسوكو” واليهودي “يوهان باروك” ويلقيان دعما كبيرا من نجوم الكرة المولودين بالضواحي الباريسية.