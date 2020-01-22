بالصور.. “محرز” يرفض الكشف عن تسريحة شعره الجديدة !!

صنع الثنائي “رياض محرز” و”رحيم ستيرلينغ” الحدث في الحصة التدريبية التي أجراها فريقهم مانشستر سيتي الانجليزي اليوم الأربعاء.
قائد المنتخب الوطني الجزائري رفض الكشف عن تسريحة شعره الجديدة خلال الحصة التدريبية ماجعل “ستيرلينغ” يحاول استكشافها بطريقته الخاصة.
حساب السيتي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صور مداعبة نجم المنتخب الانجليزي لصاحب الرجل اليُسرى السحرية.
وأرفق الحساب الصور بعبارة:”هل لجأ رياض محرز إلى تسريحة شعر جديدة؟ أرسلنا رحيم ستيرلينغ لاستكشاف الأمر”.
هل لجأ رياض @Mahrez22 إلى تسريحة شعر جديدة؟ 💇♂
أرسلنا رحيم @sterling7 لاستكشاف الأمر 🏃😅
🔵 #السيتي pic.twitter.com/Bpc0K7wdF9
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 22, 2020
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