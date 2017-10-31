شرعت محكمة الجنايات بالدّار البيضاء ابتداء من صبيحة اليوم الثلاثاء في التحضيرات لانطلاق الدورة الجنائية المقبلة 2017_2018

وعلّقت المحكمة البرنامج الجديد الذي سيجري العمل به، وخصّصت الطابق الثاني لمحكمة الجنايات الابتدائية والطابق الأرضي لتسجيل الطعون في القضايا.

كما خصّصت شباك موحّد لتسجيل الطعون في القضايا المعارض والمستانف فيها وكذا تسليم الأحكام ورخص الاتصال.

ومن المنتظر أن تنشر المحكمة برنامج الدورة الجنائية العادية بعد الانتخابات المحلية.

كما سيتم تدعيمها باطارات قضائية لضمان السير الحسن للدّورة الجديدة.

ياسمينة دهيمي