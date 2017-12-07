بالصور.. مدرب “شاختار” يظهر بزي “Zoro” لهذا السبب !

أوفى مدرب شاختار دونتسيك الأوكراني “باولو فونسيكا” بوعده وظهر بزي ” ZORO ” في الندوة الصحفية التي عقبت مباراته ضد مانشستر سيتي سهرة أمس الأربعاء.

وكان “فونسيكا” قد وعد الجماهير الأوكرانية أنه في حالة تأهل فريقه للدور الثاني من دوري الأبطال سيظهر بزي “Zoro”.

وهذا ما حدث بالفعل، حيث تناقلت صوره جل الصحف العالمية على غرار “الدايلي مايل” ، “ماركا”، “الموندو” وغيرها.

وكان شاختار الأوكراني قد ألحق الهزيمة الأولى بكتيبة بيب غوارديولا منذ شهر أفريل الماضي وتأهل للدور الثاني من التشامبينزليغ.