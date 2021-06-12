بالصور.. مدوار يدلي بصوته في تشرييعيات 2021

أدلى مسير الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التشريعية 2021، من ولاية الشلف.

وصرح مدوار لـ”النهار“، عقب تأديته الواجب الإنتخابي: “أتيت اليوم من أجل تأدية واجبي الإنتخابي، من خلال الإدلاء بصوتي في الانتخابات التشريعية”.

وأضاف: “الكل ينادي بالتغيير، واليوم الشعب الجزائري بإمكانه أن يختار وينتخب على من يراه مناسبا

وتابع عبد الكريم مدوار: “لاحظنا وجود العديد من القوائم الحرة، والتي تظم العديد من الشباب والشابات، وهذا رغبة منهم لتمثيل هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع الجزائري، لذا على الجميع التوجه للتصويت من أجل ضمان التغيير الذي ينادي به الجميع”.