بالصور مشايخ حلقة العزابة وائمة المالكية يؤكدون على الوحدة والحفاظ على استقرار المنطقة بغرداية

أكد مشايخ من حلقة العزابة بالمذهب الاباضي وائمة من المذهب المالكي على ضرورة التمسك بالاخوة والوحدة والحفاظ على استقرار المنطقة.

مؤكدين ان ما يجمعهم الاسلام و كتاب الله معطين صورة معبرة اثناء اجتماعهم رفقة السلطات المحلية وعلى راسهم والي ولاية غرداية وقائد القطاع العسكري وقائد المجموعة الاقليمية للدرك، ورئيس امن الولاية و ممثل القضاء اثناء تكريم الائمة و حفظة القران بمسجد عقبة بن نافع ببوهراوة.

هذا وتم خلال الفعاليات تكريم حفظة القران بهدايا قيمة من كل اطياف ومتساكني الولاية الذين عبرو عن تمسكهم بالاخوة والوحدة تطبيقا لتعاليم كتاب الله الذي حملوه في صدورهم.

وأشرفت مديرية الشؤون الدينية على مراسيم احياء ليلة القدر من خلال تقدم علماء وأئمة من المذهبين المالكي والإباضي على جانب السلطات المحلية معبرين عن لحمة صفوة الشعب من مختلف اطيافه مع مسئوليهم.