بالصور .. مشايخ و اعيان يكرمون شخصية خيرية خلال صلاة الجمعة بالمنيعة

كرم اعيان و مشايخ مدينة المنيعة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، بمسجد الفرقان شخصية خيرية قامت باقتناء سيارة اسعاف، وسيارة لنقل الجنائز، كسبيل، لفائدة سكان المدينة، وكل الولايات المجاورة.

وهو ما مكن من حل مشكل عويص كانت تعاني منه المدينة، خاصة ما تعلق بنقل المرضى الى ولايات الشمال.

هذا الى جانب نقل الجثث بين الولايات، اين تم الباسه برنوس الامام الى جانب عدد من الشهادات الشرفية و الهدايا الرمزية.

كما عدد الائمة خصال الشخصية الخيرية، الذي سبق وان اشرف على التطوع بانشاء محركات ذات الالواح الشمية في ابار المياه الخاصة بالبدو الرحل في صحراء المنيعة ومتليلي، وحتى ولاية البيض، من اجل سقي الابل و استعمالها من طرف الرعاة.

و اكد الائمة ان عملية تكريم السيد ايعيش بشير، الذي كرس حياته لفعل الخير بالمنطقة ليس من باب الرياء، و انما من اجل انزال الناس منازلهم، الى جانب تشجيعه على فعل الخير، ورد الجميل له ولو معنويا من طرف مشايخ و اعيان المنطقة.