الفقر يقتل 15 إمرأة بالمغرب

توفيت، اليوم الأحد، 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام، التابعة لإقليم الصويرة بالمغرب، وأصيبت خمسة أخريات بجروح خطيرة.

و تناقل رواد التواصل الاجتماعي، أن تدافع النساء، اللائي فاق عددهن 1000 إمرأة، كان لحظة توزيع أحد المحسنين للمواد الغذائية.

ما أدى إلى سقوط بعضهن على بعض، وفقدان أزيد من 40 امرأة لوعيهن نتيجة الإزدحام الشديد.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها، عن مقتل 15 امرأة وإصابة 5 نساء بإصابات متفاوتة الخطورة.

من جهته، أصدر الملك محمد السادس، تعليماته إلى السلطات، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة لعائلات الضحايا وللمصابين.