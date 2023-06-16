بالصور.. ملعب جابوما جاهز لإحتضان مواجهة الخضر ضد أوغندا

وقفت النهار أونلاين، على جاهزية ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، والذي سيحتضن مواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره الأوغندي.

برسم مواجهة الجولة الخامسة لتضفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، الأحد المقبل.

وتوضح الصور التي تحصلت عليها مصادر النهار أونلاين، على جاهزية أرضية ملعب جابوما للمواجهة المرتقبة بتاريخ 20 جوان الجاري.

وتشهد أرضية الملعب تحسنا ملحوظ مقارنة بالحالة التي كانت عليها خلال منافسات كأس أمم إفريقيا السنة الماضية، التي إحتضنتها الكاميرون.

يجدر الإشارة، يتصدر المنتخب الوطني مجموعته السادسة بتصفيات “كان 2023” برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز ضد أوغندا وتنزانيا ذهابا بثنائية نظيفة.

بالإضافة لفوزين ذهابا ضد النيجر بهدفين مقابل هدف، وهدف نظيف إيابا، كما يحتل المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتعتبر هذه المواجهة شكلية للمنتخب الوطني، في حين ستكون المواجهة حاسمة للمنتخب الأوغندي لحسم التأهل لكان الكوت ديفوار.