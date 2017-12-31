شاركت الفنانة اللبنانية “ميريام فارس” متتبّعيها على موقع إنستغرام صورا برفقة نجوم العالم لكرة القدم.

والتقطت ملكة المسرح الصور التذكارية مع مدرّب ريال مدريد زين الدين زيدان، و نجم منتخب إيطاليا المعتزل “توتي”.

بالإضافة إلى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياتني إنفانتينو.

وهذا خلال احتفال جوائز كرة القدم، الذي عرف حضور نخبة من نجوم الكرة المستديرة.

لتكريمهم على جهودهم وتألقهم هذه السنة، وكانت فارس ضمن ضيوف الحفل.

يشار إلى أنّ ميريام فارس طرحت أغنيتها المصورة “شوف حالك علي”، على موقع يوتيوب.