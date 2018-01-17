بالصور.. نادي “لانس” يحيي ذكرى رحيل “أحمد أوجاني”

أحيا نادي “لانس” الفرنسي، الأحد المنصرم، بالتنسيق مع جمعية “روبير”، ذكرى رحيل لاعبه، الدولي الجزائري أحمد أوجاني، بحضور عائلة الفقيد.

وكشفت الفاف في بيان لها، عن حضور شخصيات بارزة هذا التكريم، على غرار رئيس بلدية “لانس”، وممثل عن السفارة الجزائري.

وتم منح الإبن، شريف أوجاني، لاعب المنتخب الوطني سنوات التسعينات، قميص نادي “لانس” والمنتخب الوطني، باسم والده الفقيد أحمد أوجاني.

وجائت هذه الإلتفاتة من نادي “لانس”، تقديرا منها لما قدمه أحمد أوجاني، لفريقهم طيلة سنوات بألوان النادي.

للإشارة أمضى إبن مدينة سكيكدة، أحمد أوجاني، معظم مشواره الكروي بنادي “لانس” الفرنسي، لينهي مسيرته الكروية في شبيبة بجاية.

كما ساهم أحمد أوجاني، في رفع الراية الوطنية، أيام الإحتلال الفرنسي، باعتباره من لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني.