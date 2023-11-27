بالصور.. هذه تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة المغني محمد بوسماحة والعازف أمين لاكولومب

أودى حادث مرو خطير صباح اليوم الإثنين، بحياة كل من المغني محمد بوسماحة والعازف أمين لاكولومب.

وتم تسجيل اضطراب في حركة المرور في حلقة زافينتيم الداخلية بعد حادث خطير. أدى إلى وفاة كل من المغني محمد بوسماحة والعازف أمين لاكولومب.

وحسب الإعلام البلجيكي، فقد تجاوزت السيارة المخرج وأرادت الدوران للخلف مما أدى الى اصطدامها مع شاحنة.

وحسبما أفاد مركز المرور البلجيكي، فقد حاول سائق السيارة الرجوع إلى الخلف والدخول في الخط الثاني للطريق. إلا أن سائق الشاحنة عجز عن تجنبه.

ووقع الحادث حوالي الساعة 4:15 صباحًا، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة ركاب بعد مخرج 3/مطار زافينتيم.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام سابين ليفينز: “قال سائق الشاحنة إن سائق السيارة اتخذ المخرج باتجاه المطار. سائق سيارة الركاب أراد الانعطاف يمينًا ولم يعد بإمكاني تجنبها”.

وأعطى سائق الشاحنة نتيجة سلبية لاختبار الكحول، وتقول الشرطة إن أقوالها تتفق مع سائق الشاحنة. ولهذا السبب، لم تعين النيابة العامة خبيرا مروريا.

وتتابع سابين ليفينز: “كان هناك ثلاثة رجال في سيارة الركاب. “الراكب الخلفي، رجل يبلغ من العمر 39 عامًا. وليس له عنوان ثابت في بلجيكا، لم يكن يرتدي حزام الأمان وخرج من السيارة أثناء الحادث. السائق والراكب الثاني تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة. إلا أن أحدهما توفي”.

وأشار الإعلام البلجيكي أن السائق رجل يبلغ من العمر 57 عامًا من إيفير. وهو الآن خارج نطاق الخطر، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم استجوابه اليوم، بحسب مكتب المدعي العام.