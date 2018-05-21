بالصور.. هكذا ودع الأتلتيكو نجمه “توريس”

خاض أمس الأحد النجم الإسباني فرناندو توريس أخر لقاء له بقميص فريق أتلتيكو مدريد بعد مسيرة حافلة بالأهداف والألقاب.

وخصص أنصار الروخي بلانكوس وداع عالمي لنجمهم الذي إلتحق بالفريق سنة 2000 قبل أن يُغادر لليفربول ثم تشلسي وبعدها إلتحق بالميلان ليعود لقلعة المدريديين.

ورفع أنصار الأتلتي تيفو يحمل الرقم 9 قبل بداية اللقاء الذي جمع فريقهم بإيبار في الجولة ال38 والأخيرة من الدرجة الأولى الإسبانية.

وشهد تسجيل “النينيو” أخر ثنائية له بالقميص الأحمر والأبيض، هذا وأقام الجهاز الفني واللاعبين ممر شرفي لقائدهم كما كرمت الإدارة الأخير.