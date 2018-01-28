بالصور والفيديو ..الأمطار تُغرق المنازل في وهران

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت مساء أمس السبت، في إغراق العديد من المنازل وقطع الطرق في العديد من المناطق بوهران على غرار منطقة حاسي بونيف وسيدي البشير حاسس عامر ، سان ريمي .

وحسب ما أظهرته الصور فقد أغرقت السيول العديد من المنازل بوهران وتسببت في إتلاف العديد من الأغراض المنزلية .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل فك العزلة عن هذه المنطقة.

وقالت أحدى المتضررات من التساقط الغزير للأمطار، أنه كلما تسقط الأمطار تغمر منزلها وتحوله إلى فيضان.

وأضافت المرأة ، أنها تعبت جدا من هذه الحالة الكارثية.

واشتكى مواطن آخر بالمنطقة، من انعدم أدنى متطلبات الحياة الضرورية، على رأسها الماء والكهرباء، وقال أنه كل من نلجأ إليه يعدنا دون أيوفي بذالك.